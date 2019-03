Psicóloga fala sobre importância da infância e os cuidados para um crescimento saudável

20/03/19 - 10:35:44

A infância é, sem dúvida, o momento que vai influenciar toda uma vida. Nesse sentido, a psicóloga da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Marluce Souza Santos, em alusão ao Dia Mundial da Infância, comemorado dia 21 de março, fala sobre a fase, o que é necessário para que seja saudável e a criança possa contar com tudo que precisa para seu bom desenvolvimento. Ela explica que na primeira infância a criança é um ser que depende de outros seres para atender suas necessidades básicas, higiene, alimentação, locomoção, passando inclusive, pelo controle de suas necessidades fisiológicas.

Marluce observa que a Infância estabelece o momento de maior convívio social e interação com o meio. “A infância é um momento de transição, descobertas, aprendizagem, amadurecimento cognitivo, sexual e percepção do meio. A forma de experiência essa fase forma a personalidade de cada um, assim como a predisposição para as psicopatologias”, disse a psicóloga.

Ela ressaltou que os adultos devem refletir como as crianças estão vivenciando a sua infância. “É uma fase que faz parte do ciclo de vida. Todos passamos por ela e a forma com que cada um vivencia esse momento, depende do contexto, biológico, social, cultural assim como a influência do meio”, ressaltou Marluce.

SUPORTE SOCIAL

A psicóloga disse que é preciso observar atentamente o suporte social e familiar que o filho possui, quais as influências ele recebe do meio, a que tipo de estímulos ele está exposto, como está o treino higiênico e o período de maturação sexual. Ela disse ainda que é preciso incentivar cada criança, viver a sua fase e não atribuir funções da qual ele não tenha maturidade para assumir, sendo necessário colocar controle e limites e, acima de tudo, vigilância constante.

Foto: Flávia Pacheco

ASCOM SES