Retornos na avenida Vereador Manoel Dória serão abertos nesta quinta

20/03/19 - 16:04:19

Às 8h da manhã desta quinta-feira, 21, a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT), abrirá dois retornos na avenida Vereador Manoel Dória, no bairro Farolândia, que liga as avenidas Caçula Barreto (Canal 3) e Paulo VI. A medida visa melhorar a acessibilidade de quem mora, trabalha ou estuda no conjunto Augusto Franco.

Com os retornos, o condutor que deseja sair do conjunto pela Canal 3 com direção ao Centro da cidade terá um percurso menor. A intervenção da SMTT também facilitará a chegada dos motoristas que estão indo da região central da cidade ao Augusto Franco. A via já foi devidamente sinalizada.

De acordo com o superintendente interino da SMTT, Renato Telles, a abertura dos retornos é uma demanda da comunidade. “Dialogamos com os moradores da região, que precisavam de um acesso mais prático ao conjunto, e, após estudos na área, concluímos que era possível tomar esta medida sem prejudicar o fluxo de veículos na área”, explica Renato.

O coordenador de Sinalização da SMTT, Diego Carvalho, explica que esta intervenção é um complemento das obras de urbanização que a Prefeitura está realizando nas avenidas Caçula Barreto, conhecida como Canal 3, e na Dr. Tarcísio Daniel dos Santos. A obra está prestes a ser entregue à população e contempla a reestruturação do canal, ciclovia, pavimentação de ruas, drenagem e sinalização.

Fonte e foto SMTT