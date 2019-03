SECRETÁRIO DE SAÚDE DIALOGA COM PREFEITA DE CAPELA SOBRE A MATERNIDADE

20/03/19 - 14:15:48

O Secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, recebeu em seu gabinete a prefeita de Capela Silvany Mamlak, nesta terça-feira, 19. O objetivo desse primeiro encontro foi tratar sobre a situação do Centro Obstétrico Drª Leonor Barreto Franco. Na oportunidade, o secretário enfatizou os esforços que a Secretaria tem feito para regularizar as escalas para que a Maternidade possa oferecer e compensar o aporte que o Estado faz.

“Nós estamos buscando, através da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), a contratação de médicos para fechar as escalas de plantão, mas temos encontrado dificuldades pela baixa adesão dos profissionais. Já realizamos duas convocações para o Processo Seletivo Simplificado para Médicos e infelizmente as vagas não estão sendo preenchidas. A reunião de hoje envolveu, além da prefeita Silvany, sua equipe e a equipe responsável pelo RH da Fundação hospitalar, além do jurídico. Estamos unindo forças em busca de soluções”, explicou o secretário Valberto de Oliveira.

A prefeita de Capela, Silvany afirma ter saído do encontro confiante. “Senti que o secretário é bem resolutivo e direto. Isso me deixa muito segura quanto ao posicionamento dele. A forma responsável que ele vem gerindo desde quando assumindo a SES evidencia o papel que ele tem realizado enquanto gestor. Não é fácil fazer saúde pública, principalmente quando damos continuidade a um governo. Vejo que ele é um homem ético e transparente em suas ações. O nosso sentimento é de parceria”, revelou Silvany.

Estavam presentes na reunião o diretor da FHS, Jorge Kleber; a superintendente executiva da SES, Adriana Menezes;o diretor jurídico da SES, Max Carvalho; o diretor da Atenção Integral à Saúde (Dais), João Lima Junior; a coordenadora da Rede de Urgência da SES, Jurema Viana, além e representantes dos Recursos Humanos da FHS.

Foto: Flávia Pacheco

ASCOM SES