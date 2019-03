SMTT fará sorteio de bicicletas no Passeio Ciclístico ‘Aniversário da Cidade’

No próximo domingo, 24, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) realizará mais uma edição do tradicional Passeio Ciclístico ‘Aniversário da Cidade’, em homenagem aos 164 anos da capital sergipana. A ação integra a programação da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) em homenagem à data. Além do cortejo, os participantes do passeio vão concorrer ao sorteio de bicicletas.

Os prêmios foram doados por empresas e instituições parceiras da SMTT na realização do evento. Todo ciclista que se inscrever no local de concentração do passeio receberá um adesivo com número para o sorteio das bicicletas, que acontecerá no Parque Augusto Franco, ponto final do percurso. As inscrições serão feitas no local a partir das 7h da manhã do domingo, na Colina do Santo Antônio, em troca de um quilo de alimento não perecível – que será doado ao Instituto Beneficente Emmanuel (Ibem).

Para o superintendente interino da SMTT, Renato Telles, a parceria com empresas engrandece o evento. “À primeira vista, parece uma iniciativa simples, mas há também uma simbologia envolvida: a de que esta administração está disposta a somar forças com os entes que queiram contribuir com projetos que dialoguem com o bem-estar e qualidade de vida da população, em especial aos que mais precisam. Estamos muito agradecidos aos nossos parceiros que abraçaram o nosso evento”, declara.

O Passeio Ciclístico ‘Aniversário de Aracaju’ é uma realização da Prefeitura Municipal de Aracaju, através da SMTT, em parceria com Energisa, Banese Card, Instituto Banese, Construtora Líder, Pisolar, Shopping Jardins, Riomar Shopping, RR Bike e Farol Parking.

O percurso do passeio

Os ciclistas seguirão pelas avenidas João Ribeiro, Simeão Sobral, Otoniel Dória, Rio Branco, praça Fausto Cardoso, praça Olímpio Campos, rua Santa Luzia, rua Duque de Caxias, avenida Augusto Maynard e avenida Beira Mar, totalizando 10,8km. O encerramento do passeio ciclístico será no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira).

Os agentes da SMTT acompanharão todo o percurso e farão interrupções no trânsito apenas para a passagem dos ciclistas. Nenhuma via será totalmente fechada.

Solidariedade

Este ano, o passeio também tem um cunho solidário. “Além do estímulo à prática do ciclismo, no passeio deste ano, estamos incentivando a solidariedade. A inscrição será feita em troca de um quilo de alimento e todos os mantimentos serão doados para uma instituição beneficente. Então, convidamos toda a população para participar do passeio e também ajudar ao próximo”, frisa o superintendente interino da SMTT.

A entidade que receberá os alimentos arrecadados é a Instituição Beneficente Emmanuel, que fica no bairro Santa Maria e atende a comunidade da região desde 1999 com projetos para pessoas de todas as idades. A Ibem também faz distribuição de sopa para os moradores do bairro de segunda a sexta. Aos sábados, são distribuídos alimentos.

