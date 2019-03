TAXISTA ASSASSINADO A TIROS EM POVOADO DA BARRA DOS COQUEIROS

20/03/19 - 05:42:42

O taxista identificado como sendo Carlos Alberto Santos Júnior, foi assassinado a tiros na tarde desta terça-feira (19), no povoado Olhos D´ Água, no município de Barra dos Coqueiros.

O filho do taxista, um adolescente de 12 anos, que estava no veículo também foi atingido pelos tiros. Ele foi alvejado no maxilar. O jovem foi socorrido por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital do município.

Não há informações sobre a motivação do crime. Os policiais realizam diligências para tentar encontrar os responsáveis mas até o momento ninguém foi preso.

Quem tiver alguma informação pode fazer denúncia pelos telefones 190, 181 ou do aplicativo Disque- Denúncia SE. A informação será mantida no mais absoluto sigilo.