Verão 90- Vanessa pede para apresentar o Disque PopTV. Duque exige que a esposa vire VJ e Jerônimo leva um fora daqueles dela

20/03/19 - 22:53:53

No próximo capítulo de Verão 90, os Ferreira Lima vão ficar possessos ao descobrir que para fechar negócio com o Duque de Kiev (Tarcisio Filho) vão ter que transformar Vanessa (Camila Queiroz) em VJ do Disque PopTV. Em meio ao climão causado, Jerônimo (Jesuíta Barbosa) ainda vai jogar o seu charme para a ex e vai levar um corte.

Vanessa voltou mais poderosa do que nunca e o seu marido, o Duque de Kiev, tem o plano de levar a PopTV para a Rússia com a sua esposa como estrela, mas para que isso se torne realidade ele exige que ela comece a ganhar experiência como VJ no canal no Brasil. Mas a exigência não vai agradar as pessoas do passado dela:

“Peraí, você quer a Vanessinha de VJ da PopTv? Sério?”, diz Candé (Kayky Brito), resistente. O Duque mantém a sua decisão e pede que ela comece imediatamente, deixando Mercedes (Totia Meireles) e Jerônimo contrariados. O diretor da PopTV começa a argumentar dizendo que não há espaço da grade de programação do canal, mas ele é interrompido por Vanessa: “Eu quero apresentar o Disque PopTV”, exige ela, para o choque de todos. Todos olham para Vanessa, chocados com a audácia dela e Quinzinho(Caio Paduan) tenta reverter o quadro: “Fica complicado, quem apresenta o programa é a mega estrela Rafaela Stor, duvido que ela vá querer dividir”. Só que a Duquesa é firme e diz que não vai dividir o programa com ninguém, deixando claro que vai querer o lugar da apresentadora. O Duque a acompanha: “A Duquesa VJ! Primeiro ela conquista o Brasil, depois a Rússia!”. Eita, vai ser difícil engolir essa… Jerônimo e Vanessa tiveram um affair no passado e, mesmo se gostando, as circunstâncias e interesses os levaram a romper o que tinham. Mas agora a gata, que antes não tinha nada de valor, está de volta ao Brasil, casada com um homem muito poderoso e falando até russo. E este reencontro está mexendo com o diretor da PopTV, tanto que ele aproveita uma ida dela ao banheiro para saber mais sobre o seu interesse em se tornar apresentadora: “Você voltou por isso mesmo? Pra conseguir o lugar de VJ que eu tinha te prometido?”. “Não surta, Rojê, meu marido é que faz questão que eu seja VJ da PopTV russa. Eu, por mim, estava no shopping”, responde ela, secamente. Jerônimo não acredita e se aproxima em clima de sedução, só que Vanessa é fria: “Aquela Vanessa que você conheceu não existe mais. Essa que está aqui, você pensa que conhece. Espera só pra ver”.