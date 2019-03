Polícia Civil prende duas pessoas durante operação em Itabaiana

21/03/19 - 11:17:14

Na manhã desta quinta-feira, 21, policiais civis de Nossa Senhora da Glória realizaram uma ação no município de Itabaiana com o objetivo de cumprir três mandados de prisão e de busca e apreensão.

De acordo com o delegado Samuel Brito, a ação foi desencadeada após investigações do roubo de uma moto que aconteceu no município de Nossa Senhora da Glória. Os envolvidos no crime foram identificados e a justiça expediu mandados de prisão contra os três suspeitos.

Na operação foram presos Wemerson Menezes Feitosa Trindade, 21 anos, Jonathan Carvalho de Oliveira, 23 anos. Já o terceiro envolvido identificado como José Soares dos Santos, vulgo Dedé das Castanhas, não foi localizado.

Ainda de acordo com o delegado Samuel Brito, as buscas continuam na tentativa de localizar Dedé das Castanhas, e solicita informações da população através do 181 do Disque Denúncia.

Fonte: SSP/SE