Café Empresarial reúne CDL e classe lojista em Nossa Senhora da Glória

21/03/19 - 11:05:18

Promovido pelo SEBRAE/SE para os empresários e comerciantes da cidade de Nossa Senhora da Glória, o Café Empresarial reuniu na última quarta-feira, 20, diversos lojistas e empresários do segmento para discussão de temas relativos aos interesses da classe.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Glória foi a responsável pela articulação do Café, juntamente com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Sergipe (FCDL), cuja representação esteve a cargo do superintendente, Edmilson Andrade, que falou em nome do presidente Edivaldo Cunha.

A presidente da CDL sertaneja, Gorettti Menezes, abriu o evento ressaltando a importância da parceira com Sebrae e da necessidade de aprimoramento da classe empresarial lojista, sendo de fundamental e relevante uma maior participação nos problemas do comércio.

O evento ainda contou com a palestra do superintendente Edmilson Andrade, que abordou a importância do Cadastro Positivo, nova lei de Proteção de Dados, SPC Concilia, SPC Auto e outros produtos do Sistema de Proteção ao Crédito no Brasil, que são disseminados por todas as CDLs.

A presidente e o superintendente, ainda atendendo ao convite da FM Boca da Mata, concederam entrevista na emissora falando sobre a FCDL e CDL de Glória, ressaltando sua importância e seus produtos, interagindo com os ouvintes da cidade, prestando importantes informações para a sociedade local e toda região sertaneja.

Fonte e foto assessoria