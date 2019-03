CÂMARA DEPUTADOS REALIZARÁ AUDIÊNCIA SOBRE OBRAS PARADAS

21/03/19 - 06:52:50

O requerimento é de autoria do Deputado Federal Bosco Costa e foi aprovado, por unanimidade, durante sessão da Comissão de Viação e Transportes.

O deputado federal Bosco Costa (PR/SE) começou os trabalhos na Câmara a todo vapor. Seu requerimento para realização de audiência pública, a fim de debater sobre as obras de infraestrutura previstas para o estado de Sergipe, foi aprovado com unanimidade e o evento ocorrerá em breve. As obras compreendem o trecho rodoviário da BR 101 Nordeste e a concessão da BR-235, no trecho rodoviário delegado a Sergipe.

Bosco falou durante a reunião sobre a importância da obra e ressaltou o tempo de duração da mesma. “São mais de 20 anos de obra inacabada. O trecho é de suma importância não só para o meu estado, mas para todos os estados que ela alcança”. O requerimento foi aprovado por unanimidade e, devido a sua importância, também foi subscrito pelo deputado Valdevan Noventa(PSC/SE).

A duplicação da BR-101 Nordeste é uma das obras de infraestrutura mais importantes do país. A rodovia é considerada a artéria principal da região nordeste devido a sua importância econômica, social e turística. A previsão é que as obras beneficiem mais de 15 milhões de pessoas em 75 municípios e 6 capitais, dentre elas, Aracaju, capital de Sergipe.

A Comissão de Viação e Transportes marcará a data da audiência que acontecerá em breve, na Câmara dos Deputados. O evento será aberto à população e terão como convidados o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas; o Diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Antônio Leite dos Santos Filho; e o Diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Mário Rodrigues Junior.

Bosco assumiu seu terceiro mandato, é membro da Comissão de Viação e Transportes na Câmara dos Deputados e promete priorizar a pauta das obras da BR-101 que contam com 206km de extensão no estado de Sergipe e 104km são duplicados.

Fonte e foto assessoria