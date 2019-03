CÂMARA MUNICIPAL MANTÉM O VETO DO PODER EXECUTIVO

21/03/19 - 15:04:22

Na manhã desta quinta-feira, 21, durante a pauta de votação da 12ª Sessão Ordinária, os vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) analisaram e aprovaram um Veto Total encaminhado pelo Poder Executivo.

O Veto Total Nº 28 ao Projeto de Lei Nº 341/2017, foi mantido, por meio de votação nominal, com 11 votos favoráveis ao veto, quatro votos contrários e duas abstenções. O projeto é de autoria do vereador Thiaguinho Batalha (PMB) e institui o Programa de Fomento à Produção Artesanal de Cerveja e sua comercialização no âmbito do município de Aracaju e inclui no calendário local a data comemorativa para o mestre cervejeiro artesanal.

O projeto foi vetado com a justificativa de inconstitucionalidade. Para o veto ser derrubado seria necessário 13 votos contrários, ou seja, a maioria absoluta dos votos.

Foto César de Oliveira

Por Fernanda Sales