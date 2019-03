Chuvas e ventos em Aracaju provocam queda de árvores e várias inundações

21/03/19 - 15:17:44

Chuvas constantes, trovoadas, canais cheios, destelhamentos e a previsão da maio maré alta em Aracaju (2,40m) tumultuaram nesta quinta-feira (21) habitantes de vários bairros da Capital. Foram registradas quedas de árvores na avenida Tancredo Neves, Conjunto Orlando Dantas, ao lado do Colégio Judite Oliveira, além do desabamento do teto da Unidade de Saúde da Família Manoel de Souza Pereira, localizada no Bairro Jabotiana.

Além disso, houve o destelhamento do estacionamento do condomínio Vivace, no conjunto Augusto Franco, que atingiu vários carros e provocando danos materiais ainda não avaliados. A Prefeitura de Aracaju, através da Defesa Civil, informou que em razão da alta da maré, pediu à população que evite transitar nas áreas próximas à Praça de Imprensa, em razão de riscos de alagamentos, no final da tarde desta quinta-feira.

Segundo comunicado da assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), folhas se acumularam e entupiram a calha de escoamento do telhado. Com o peso, parte do teto do corredor da unidade cedeu. Uma equipe técnica foi enviada para avaliar possíveis danos, mas a Defesa Civil aconselhou a esperar a chuva parar para subir ao local do desabamento. Ninguém ficou ferido e a unidade continua funcionando normalmente.

No Bairro 17 de Março, a chuva e os ventos fortes derrubaram parte do telhado de um prédio. Já no Bairro Aruana, o telhado do estacionamento de um condomínio desabou. Apesar dos prejuízos, ninguém se feriu.

Arvores desabam na Tancredo Neves

Posto de Saúde no Sol Nascente inundado pelas chuvas