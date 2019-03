CONSELHEIRA DO CNJ MINISTRARÁ PALESTRA NO TRT20, EM ARACAJU

21/03/19 - 10:17:27

Na próxima sexta-feira, 22/03, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) receberá a conselheira do Conselho Nacional da Justiça (CNJ), Maria Tereza Uille Gomes. Na oportunidade, a conselheira vai ministrar, em parceria com a juíza auxiliar da presidência do CNJ, Flávia Moreira Guimarães Pessoa, uma palestra com o tema: A inserção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Pauta do Poder Judiciário”.

O objetivo da palestra é discutir de que maneira o Judiciário poderá participar desse tema, ainda que criando indicadores próprios e ouvindo os que estão tratando dessa agenda e o que esperam do Poder Judiciário, uma vez que os objetivos de Desenvolvimento Sustentável praticamente não possuem indicadores da Justiça.

A fim de criar as condições para essa integração, o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, assinou as Portarias CNJ n°133 e nº148, em 2018, instituindo um Comitê Interinstitucional destinado a estudar e apresentar propostas relativas à adaptação do Judiciário aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O evento acontecerá às 10h, na Sala de Sessões/Tribunal Pleno, localizado no 1º andar do prédio administrativo do TRT20 e será aberto ao público em geral.

Por Daniela Sampaio