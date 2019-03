ELEITORES DE LAGARTO DEVEM PROCURAR A JUSIÇA ELEITORAL

Foram criados 11 novos locais de votação no município

Com o objetivo de eliminar as filas e minimizar as dificuldades dos eleitores em relação ao deslocamento/transporte até o local de votação, ajuíza Carolina Valadares Bittencourt, responsável pela 12ª ZE (Lagarto), determinoua criação deonze novos locais de votação.

Os eleitores de Lagarto estão convocados para que façam aatualizaçãodos endereços e escolham o ponto de votação mais próximo.A Justiça Eleitoral alerta queNÃO disponibilizará transporte nas localidades em que haja local de votação.

Novos locais votação nos povoados:

Rio Fundo – Escola Municipal Rosendo Ribeiro de Souza

Caraíbas – Escola Municipal José Ribeiro de Souza

Boa Vista do Urubu – Escola Municipal Anibal Freire

Colônia Treze – Educandário Arco Íris

Várzea dos Cágados – Faculdade AGES

Novos locais de votação nos Bairros da cidade:

Centro – Escola Geração do Futuro

Matinha – Escola Municipal Paulo Rodrigues do Nascimento

Estação – U.E.I. João Almeida Rocha

Jardim Campo Novo – Universidade Federal de Sergipe – UFS (Campus de Lagarto)

São José – Escola Adventista

Alto da Boa Vista – Escola Municipal Paulino Vieira

Para facilitar o comparecimento dos moradores dos povoados edos bairros mais distantes, oveículo de atendimento itinerante atenderá a partir de 25/03/2019, no horário das 08h às 14h, nos locais e datas indicados na tabela a seguir:

Data Bairro ou Povoado Escolas (novos locais de votação) Localidades abrangentes 26, 27, 28 e 29/03/19 MATINHA ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO Matinha Libório Pacheco Bairro Silvo Romero Conjunto Aldemar Alcântara 02 e 03/04/19 CARAÍBAS ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA Açu Velho Boa Vista Caraíbas Gameleiro Laranjeiras Luis Freire 09 e 10/04/19 BOA VISTA DO URUBU ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL FREIRE Boa Vista do urubu Brasília Caraíbas 23 e 24/04/19 RIO FUNDO ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO RIBEIRO DE SOUZA Rio Fundo Bomfim Carcará Taperinha dos Gatos Tapera dos Modestos

O atendimento no Cartório Eleitoral

O Cartório Eleitoral continuará funcionando normalmente, com atendimento ao público no horário de oito às treze horas. O Fórum Eleitoral de Lagarto está localizado na Rodovia Antônio Martins de Menezes, s/n.

Atendimento na Feira de Lagarto (às segundas-feiras)

Nas segundas-feiras, dias 25/03, 1º/04, 8/04 e 22/04, no horário das 8 às 14 horas, o Posto Itinerante de Atendimento Biométrico da Justiça Eleitoral (ABI) atenderá a população na Escola Estadual Dr. Evandro Mendes, próximo à feira.

Fonte e foto TRE/SE