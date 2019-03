Governo entrega Terminal Rodoviário no município de Santo Amaro

“Para o povo de Santo Amaro, essa obra foi uma bênção”. Comemorou o morador da cidade, José Gabriel Inácio, ao receber do governador Belivaldo Chagas as novas instalações do Terminal Rodoviário Vereador Carlos Simões de Jesus, nesta quarta-feira (20). A obra de reforma e ampliação do terminal foi executada pelo governo de Sergipe e recebeu investimentos na ordem de mais de R$ 277 mil do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados (Proinveste).

De acordo com Gabriel Inácio, antes da reforma, o espaço que as pessoas dispunham para esperar o transporte público era bastante precário e sem condições de abrigar os passageiros. O Terminal Rodoviário de Santo Amaro está situado no Largo Tiradentes, na entrada da cidade.

“Não tem nem comparação, porque antes não existia rodoviária. Ou a gente ficava no sol ou na chuva, ou ia esperar o ônibus na cobertura das casas aqui perto. Tinha o ponto de táxi improvisado, onde a gente também ficava, mas não era confortável. E o povo precisa disso, de conforto. Hoje está bem melhor”, desabafou José Gabriel, ao dizer que faz uso frequente do transporte para se dirigir ao povoado Sapé.

Ao inaugurar o novo terminal, o governador Belivaldo Chagas afirmou que obras pequenas como essa, em algumas ocasiões, são mais importantes e necessárias para a população, em comparação com as grandes obras. “Às vezes, os governantes se preocupam em fazer uma grande obra, mas algumas menores garantem mais qualidade de vida à população”, ressaltou.

Na ocasião, o governador assinou a transferência da administração do terminal para a Prefeitura de Santo Amaro. O ato foi assinado pelo prefeito Genivaldo dos Santos, conhecido por Dadau, e o secretário de Desenvolvimento Urbano e Urbanismo (Sedurbs), Ubirajara Barreto.

Belivaldo Chagas garantiu que, até o final do ano, vai concluir a pavimentação de algumas ruas de Santo Amaro, como foi conveniado desde o ano passado. Ele explicou que a alta do preço do petróleo levou a empresa contratada a cancelar o serviço, atrasando o cronograma de entrega.

“Não vou apagar o meu compromisso. Não sou homem de prometer e não cumprir”, afirmou o governador, ao dizer que em cerca de quatro municípios não conseguiu concluir a pavimentação das ruas, mas até o final deste ano será concluído.

O governador também se comprometeu em buscar recursos junto aos deputados federais Fábio Mitidieri e Fábio Reis, que fazem parte da Comissão de Desportos do Congresso Nacional, para construção de arenas esportivas no interior do estado.

Ele disse que esteve com o governador do Ceará, Camilo Santana, na reunião dos governadores do Nordeste, e esse relatou sobre o projeto de construção de 100 arenas esportivas na zona rural e nas sedes municipais cearenses.

“Temos que copiar os bons exemplos. Precisamos oferecer aos jovens espaços esportivos e educacionais”, ressaltou ao dizer que, por meio desse projeto poderá atender a solicitação do prefeito Dadau, de construir um ginásio de esporte em Santo Amaro.

O prefeito agradeceu ao governador Belivaldo Chagas pela obra que trouxe qualidade de vida para a população. Ele disse que há 14 anos a população sofria com uma estrutura precária e improvisada do terminal de ônibus.

“Estamos inaugurando a primeira obra da nossa administração. Isso é fruto de um governo comprometido com a população. Nós fizemos o pedido ao ex-governador Jackson Barreto e agora o governador Belivaldo Chagas está entregando a obra”, destacou.

O prefeito ressaltou que, no projeto inicial, existia apenas a reforma e ampliação do terminal rodoviário. “Atendendo a um nosso pedido, o governo também executou um anexo para os taxistas. Essa obra vai dar dignidade aos passageiros e taxistas. Estamos aqui sacramentando o desejo de toda população santamarense”, concluiu Dadau.

Projeto

O terminal rodoviário possui duas salas para fins específicos, cantina, depósito, banheiro masculino e feminino. O direito a acessibilidade foi assegurado com a construção de um banheiro específico para pessoas com mobilidade reduzida e dois no anexo.

Mais dignidade

Cleverlon Matos, taxista que trabalha há dois anos no ponto da rodoviária, afirmou que com a desativação do terminal, os taxistas se organizaram e custearam uma pequena cobertura improvisada que servia de ponto para os passageiros. “Esse investimento do governo veio trazer melhorias, tanto para nós como para os passageiros que esperavam pelo transporte debaixo de sol ou chuva. A estrutura anterior estava muito precária e hoje vemos uma cobertura nova, resistente, um ambiente mais agradável, com banheiros, um investimento que vai trazer conforto para todos”, relatou.

O empresário Givaldo Lima, que possui uma padaria em frente à rodoviária, também comemorou a reforma do novo terminal. “Essa área onde construíram o ponto de táxi é nova, o que foi muito bom, porque antes era um espaço com muito mato, valorizou mais a área e ficou melhor para os taxistas e passageiros”, revelou.

Agradecimento

A viúva do vereador Carlos Simião de Jesus, que dá nome ao terminal, Maria Silvanira, e a sua filha, Carla Silvânia, agradeceram ao governador e ao prefeito a homenagem prestada ao familiar. Carla Silvânia disse esperar que o novo terminal atenda as necessidades dos passageiros e taxistas.

