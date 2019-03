Guarda Municipal de Rosário do Catete evita assalto a Topic de Capela

21/03/19 - 16:05:06

Na manha dessa quinta-feira (21) por volta das 12hs a Guarda Municipal (POLICIA MUNICIPAL) de Rosário realizando rondas preventivas nos pontos de topic nas margens da BR 101 localizou o suspeito de diversos assaltos a topic.

O individuo portava um revolver cal. 38 com 03 munições intactas, com duas camisas possivelmente para trocar após o assalto. O suspeito foi identificado como Carlos Alves de 38 anos, morador do município de capela, afirmou que estava aguardando a topic com destino a Capela a qual certamente seria assaltada pelo suspeito.

Ate o presente momento 02 cobradores e 01 motorista na reconheceu como sendo o assaltante em várias topic! O suspeito foi conduzido para delegacia de Rosário do Catete para as medidas cabíveis.

Fonte e foto assessoria