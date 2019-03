JOVANKA LEAL É A NOVA SUPERINTENDENTE DA SPU EM SERGIPE

21/03/19 - 05:00:50

Na tarde desta quarta-feira, 20, tomou posse na Superintendência de Patrimônio da União em Sergipe a professora Jovanka Leal.

Após o canto do Hino Nacional e a assinatura do Termo de Posse, vários integrantes de órgãos públicos, inclusive servidores efetivos da SPU declararam apoio e deram as boas vindas à empossada.

O evento foi prestigiado por diversos representantes de órgãos públicos, incluindo a Universidade Federal de Sergipe, Polícia Federal, Polícia Militar, Advocacia Geral da União, Prefeitura de Aracaju, Exército Brasileiro e Marinha do Brasil.

Também se fizeram presentes o presidente estadual do PSL, Waldir Vianna e demais dirigentes do partido.

No discurso de posse a superintendente destacou sua trajetória acadêmica e os requisitos aos quais foram avaliados em sabatina realizada no Ministério da Economia para que seu nome fosse efetivado no cargo.

“Pátria Amada Brasil chegou em Sergipe”, disse a professora no encerramento de suas palavras.

Por André Fontes