TRABALHADORES SE MOBILIZAM PELA ÁGUA E CONTRA REFORMA

21/03/19 - 06:38:45

O dia 22 de março promete ser de muita mobilização e luta nas ruas de Aracaju. Na data em que se comemora o Dia Mundial da Água, o SINDISAN, Centrais Sindicais e várias entidades dos movimentos sindical, social e popular juntaram forças sobre duas pautas importantes para a classe trabalhadora e para a população: a defesa da água como direito, não como mercadoria; e a defesa da Previdência Pública.

Nesse mesmo dia, as entidades se encontrarão em frente da sede da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) para, de lá, dar início à III Caminhada da Água, que seguirá em direção ao centro da Capital, finalizando na Avenida Ivo do Prado, em frente à agência da Previdência Social, onde um grande ato será realizado contra a Reforma da Previdência de Bolsonaro e contra as privatizações.

A unificação dos atos foi acertada na reunião organizativa para construir o Dia de Luta em Defesa da Previdência, que aconteceu na terça-feira (19), na sede do SINDISAN.

“São duas pautas de extrema importância para os trabalhadores em para a sociedade: primeiro, a defesa da água como direito, não como mercadoria, e contra a privatização da Deso e do setor de saneamento do país, como quer o governo Bolsonaro, que defende a entrega das nossas empresas públicas estratégicas, dos nossos aquíferos e das nossas riquezas ao capital internacional; segundo, a luta contra a Reforma da Previdência deste mesmo governo, quem vem para arrebentar com os trabalhadores e com as populações mais vulneráveis. São duas lutas que estarão unificadas no dia 22 e pelas quais pedimos o apoio da população para que se some elas”, explica Sílvio Sá, presidente do SINDISAN.

Vice-presidente da CUT/SE, Plínio Pugliesi reforçou o convite para engrossar a marcha do dia 22 de março. “Estamos vivendo um momento em que tudo que foi construído pelo povo brasileiro está sendo destruído de forma avassaladora, por um governo fascista que não tem pudor em dizer que é contra o povo e que vai eliminar os adversários. Frente a esses perigos, a luta da classe trabalhadora em defesa dos direitos se eleva a outro patamar e se torna também a luta pela própria existência das pessoas. Por isso, não tem opção: a população precisa se unir e ir pras ruas”, defende Plínio.

As entidades que sentaram juntas para definir os últimos detalhes dos atos do dia 22 foram: CUT, CTB, UGT, o CSP/CONLUTAS, SINDISAN, ADUFS, SINDIPEMA, SINDIPREV, SINTESE, SINDIFISCO, SINASEFE, MTST, SINDIPETRO, TAMPA, SINAF, SINDISCOSE, Fórum Negro, Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular e o mandato do deputado estadual Iran Barbosa (PT).

O quê? III Caminhada da Água e Dia de Luta Contra a Reforma da Previdência

Quando? Dia 22 de março, às 15h

Onde? Em frente à sede da Deso (Rua Campo do Brito, 331 – Aracaju)

Quem? Sindisan, movimentos sindical, popular e da sociedade civil e população em geral

Por quê? Em defesa da água, do patrimônio público, da Previdência e contra as privatizações

Por George W. Silva

Foto assessoria