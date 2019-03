MULHER É PRESA EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS

21/03/19 - 06:00:32

O companheiro dela já cumpre pena pela acusação de homicídio de um homem que estaria em dívida com o tráfico de drogas

Equipes da Polícia Civil de Propriá, em parceria com a Polícia Militar de Alagoas, prenderam em flagrante Rosiete Santos Melo, de 31 anos, por crimes relacionados ao tráfico de drogas. A detenção ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira, 20.

De acordo com o delegado Antônio Wellington, com a acusada, também conhecida como “Rose da Rua do Gás”, foram encontrados 88 pedras de crack, aparelhos celulares e R$ 140; além de diversos comprovantes de depósitos, em nome de possíveis financiadores do tráfico, e que estavam escondidos dentro de paredes.

Além disso, o companheiro dela está preso em uma unidade prisional, em decorrência da acusação de matar e esquartejar um homem que estaria em dívida com o tráfico de drogas. Diante das circunstâncias, a acusada foi detida e encaminhada para a Delegacia Regional de Propriá, para adoção das medidas cabíveis ao caso.

Fonte e foto SSP