Política de Saúde Mental: Psicóloga destaca desmonte do SUS

21/03/19 - 10:27:32

A assessora de políticas públicas do Conselho Regional de Psicologia, a psicóloga Lidiane Drapala participa na manhã desta quinta-feira, 21, de audiência pública proposta pelo deputado Capitão Samuel (PSC), visando discutir com secretários de Estado e municipais, profissionais da área da saúde, da psicologia e assistência social e a sociedade, a nova Política de Saúde Mental e Comunidades Terapêuticas.

“Essa audiência é muito importante porque inclusive a gente está passando por um processo de desmonte do Sistema Único de Saúde, da Rede de Atenção Psicossocial. Nós já tínhamos alguns equipamentos públicos a exemplo dos Caps, dpsicossocial

as residências terapêuticas, do Programa de Redução de Danos e toda a verba pública que estava sendo direcionada para a estruturação de serviços, para a compra de material, para o pagamento da folha de pessoal está sendo direcionado para outras atividades”, lamenta.

Lidiane Drapala ressaltou que o Conselho de Psicologia é defensor da ampliação da rede de atenção psicossocial no Sistema Único de Saúde. “Eventualmente as pessoas confundem a lógica das comunidades terapêuticas e aí a gente tem um enfrentamento combativo no que diz respeito à lógica dos direitos humanos, tendo em vista que existem profissionais da saúde que são formados continuamente capacitados para lidarem de outra foram, que não haja violência”, enfatiza.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões