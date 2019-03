Prefeitura de Lagarto distribui três toneladas de sementes de milho

21/03/19 - 09:38:42

Ação foi em parceria com a Conab e beneficiou diretamente mais de 170 trabalhadores da agricultura familiar.

Mais de 170 trabalhadores da agricultura familiar do município de Lagarto receberam, na manhã de hoje (20), três toneladas de sementes de milho crioulo para poderem plantar na safra deste ano. A Prefeitura de Lagarto é parceira da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e oportunizou centenas de famílias do campo o acesso a um produto livre de transgênicos.

Representando a prefeita Hilda Ribeiro no ato, o secretário municipal da Administração, Adriel Alcântara, garantiu que, com ações como essa, o município continuará sendo um dos principais produtores da semente no estado. Já o secretário municipal da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Fábio Frank, afirmou que a Prefeitura irá acompanhar o plantio e também dar suporte para as famílias.

Nesse sentido, “a Prefeitura irá disponibilizar horas do seu maquinário agrícola para a agricultura familiar, além do suporte técnico prestado pela secretaria”. Ele também garantiu a compra de mais duas toneladas com recursos da própria Prefeitura.

Alexandre Matos Rodrigues, agricultor do povoado Tanque, a maior comunidade produtiva de semente crioula do município, foi beneficiário ano passado, mas este ano já conseguiu comercializar suas próprias sementes.

“A gente tem a nossa própria semente, o que excede conseguimos vender para outras agriculturas. A Conab compra da gente, faz a doação para o Ministério da Agricultura e o Movimento Camponês Popular, junto com a Prefeitura, coordena a distribuição”, informou Alexandre.

Presentes no evento estiveram também a Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seagri), Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagarto (STR), Movimento Sem Terra (MST), Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), Rede Sergipana de Agroecologia (Resea) e o Instituto Federal de Sergipe (IFS).

Foto: Kiko Monteiro

Da assessoria