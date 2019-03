PRESOS DOIS SUSPEITOS DE APLICAR GOLPES CONTRA IDOSOS

21/03/19 - 10:55:43

Operação conjunta prende dois suspeitos de aplicar golpes contra idosos em Nossa Senhora de Lourdes. Foram apreendidos recibos falsos utilizados nos golpes, uma motocicleta e dinheiro

Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam em flagrante dois suspeitos de crime de estelionato consumado e um estelionato tentado contra idosos na cidade de Nossa Senhora de Lourdes.

De acordo com as informações policiais, a investigação iniciou quando o Centro Integrado de Segurança Pública de Lourdes (CISP) recebeu uma ligação telefônica, informando que os mesmos homens que aplicaram um golpe em um idoso no mês de janeiro de 2019 estavam circulando pela cidade em uma moto.

A ação criminosa, que já era conhecida pelas polícias, buscava vitimar pessoas mais vulneráveis, geralmente idosos. “Os suspeitos chegavam nas casas das vítimas, informando que foram até lá para cobrar uma dívida que o morador tinha com eles. Diziam que era dívida de compra de cesta básica ou material de limpeza,e ficavam insistindo, aproveitando-se da inocência das pessoas. O recibos utilizados eram sempre falsos e os suspeitos nunca os entregavam para as vítimas”, explica o PM.

Na ação policial, a equipe seguiu na busca dos homens, com a informação de que, após os infratores passarem em duas residências, teriam seguido para o povoado Escurial. “Os suspeitos foram encontrados na casa de uma idosa, cobrando uma dívida de compra de material de limpeza. No momento, a mulher já tinha pago a dívida e os suspeitos tentaram comprovar a licitude da conduta à plícia, porém o recibo apresentado era falso”, esclarece o agente da PC.Os homens foram identificados como Helton Jonathans, 36 anos, e Gerson Lins, 33 anos, provenientes da cidade alagoana de Arapiraca. Foi confirmado que na ação criminosa os suspeitos também vitimaram mais dois idosos pois, ao serem encaminhados ao Cisp de Lourdes, as outras duas vítimas reconheceram que se tratavam dos mesmos homens presos. Foram apreendidos uma motocicleta, R$ 415,00 em espécie e os recibos falsos. Os presos e o material apreendido estão à disposição do poder Judiciário para cumprimento do que determina determina a lei.

Fonte e foto SSP