Reforma da Previdência é tema de debate do primeiro Almoço Somese do ano

21/03/19 - 15:57:36

Com casa cheia, o primeiro Almoço Somese do ano foi realizado nesta quinta-feira, 21, e teve como palestrante o professor de Direito Previdenciário e especialista em Previdência Social, Hideraldo Luiz Moura de Jesus, que na ocasião abordou sobre a Reforma da Previdência. Os participantes parabenizaram a diretoria da Somese pela escolha do tema por ser um assunto tão oportuno para debate.

A Reforma da Previdência Social é uma reforma estrutural que visa à implementação de medidas legislativas que venham a alterar substantivamente a legislação previdenciária de um país.

“Escolhemos a Reforma da Previdência como tema de abertura do Almoço para sabermos as verdades e os mitos sobre ela e de que maneira atingirá o trabalhador. Nós da Somese trazemos sempre à tona assuntos relevantes para a sociedade como um todo”, destacou Dr. José Aderval Aragão, presidente da Somese.

Para o professor de Direito Previdenciário e especialista em Previdência Social, Hideraldo Luiz Moura de Jesus, é importante conscientizar da necessidade da Reforma e desmistificar alguns pontos. “Ela não é como está sendo divulgada por muitas pessoas e nem é algo que venha trazer malefícios a sociedade”, pontuou o professor Hideraldo.

A assistente social e enfermeira do Trabalho, Luana Fraga, que participou do almoço pela primeira vez destacou que o tema foi bem convidativo e a fez assistir a palestra. “A gente que é da área da saúde não está se atentando a situações que vão mudar com a Reforma da Previdência e ainda não paramos para observar que será uma mudança extremamente radical”, enfatizou Luana.

