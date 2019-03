SECRETÁRIOS ESTADUAIS À DISPOSIÇÃO DOS DEPUTADOS

Após a exposição feita pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) sobre a realidade financeira do Estado, durante o Grande Expediente da sessão ordinária dessa quarta-feira (20), ficou determinado que todos os secretários e auxiliares do Executivo estarão à disposição dos deputados estaduais para transmitirem todas as informações que forem requeridas.

Após o término dos trabalhos, o presidente da Casa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), reforçou que não seriam necessários questionamentos ao governador tendo em vista que ele já determinou que seus auxiliares ficassem a disposição de todos os parlamentares.

Luciano Bispo pontuou que o secretário de Estado da Educação já estará na Alese, na próxima terça-feira (26), a disposição dos demais parlamentares atendendo a um requerimento da deputada Janier Mota (PR). “Os senhores deputados já podem preparar sugestões e questionamentos e, quem achar necessário, também pode requerer a vinda de outros auxiliares”, disse o presidente Luciano Bispo, agradecendo a presença do governador.

