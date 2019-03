Vereador Zé Valter mostra preocupação com depredação do patrimônio público

Em pronunciamento durante a sessão ordinária desta quinta-feira, 21, o vereador Zé Valter (PSD) se mostrou preocupado com o volume de casos de depredação do patrimônio público no município de Aracaju. Com base em visitas que o parlamentar fez em vários bairros da capital, e também por uma questão levantada pelo vereador Américo de Deus (Rede), na última terça-feira, quando o colega parlamentar usou a tribuna para cobrar do poder público a revitalização do Museu do Mangue, localizado no bairro Coroa do Meio.

“Eu fiquei muito triste e preocupado com as imagens mostradas aqui nesta casa pelo vereador Américo de Deus. A gente sabe que nós vereadores somos cobrados para promover melhorias em nossa cidade, e para isso, cobramos da Prefeitura, que muitas vezes atende às nossas solicitações, mas se a população não entender que também é responsável pela conservação e manutenção dos prédios públicos que são entregues em benefício dela, aí se torna um problema sem fim, com um alto gasto para os cofres da prefeitura”, refletiu.

Apesar das depredações que observou durante a visita que fez em vários bairros da cidade, o vereador Zé Valter também verificou ações positivas de preservação “vindas das próprias comunidades”, observou, mostrando que é possível o envolvimento dos cidadãos na preservação do patrimônio público.

O parlamentar usou como exemplo um projeto desenvolvido pela comunidade do bairro 17 de Março, onde os moradores se organizaram em torno do projeto “Família na Praça”, que foi tema, recentemente, de uma reportagem da TV Sergipe, afiliada da Rede Globo no estado.

O projeto é desenvolvido por Rafael Valentin e Paulo César (conhecido na comunidade como PC), moradores do 17 de Março, que sentiram a necessidade “de se quebrar a barreira e o estigma da violência que o bairro carrega”. Para isso, eles desenvolvem atividades esportivas, dança e brincadeiras lúdicas na Praça Mariana Martins Moura, onde também está localizado o CRAS Maria Diná Menezes.

“Eu conheci esse projeto há pouco tempo e pude ver o quanto os jovens se sentem bem com as atividades desenvolvidas pelos amigos Rafael e PC. Através da música e do esporte eles conseguem envolver a comunidade para que juntos conservem a praça e o prédio do CRAS, que antes do projeto foram depredados, pichados, e hoje se encontram bem conservados, graças a iniciativa da comunidade local”, finalizou o vereador.

