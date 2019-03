Zezinho Sobral encaminha demandas dos produtores rurais ao Governo do Estado

21/03/19 - 14:12:29

Com o objetivo discutir demandas que contribuem para o desenvolvimento da agricultura sergipana, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve reunido na manhã desta quinta-feira, dia 21, com o governador Belivaldo Chagas, o secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola, e representantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe (Fetase). O parlamentar reafirmou o compromisso com os trabalhadores rurais e levou os pleitos da categoria ao chefe do Executivo.

“Na semana passada, membros da Fetase estiveram em nosso gabinete e me comprometi a intermediar e levar as demandas ao governador, que prontamente nos atendeu. Foi uma reunião muito positiva, onde os produtores puderam apresentar as reivindicações, as angústias e os anseios”, afirmou Zezinho Sobral.

Dentre as pautas apresentadas ao governador, estavam a previdência rural, segurança rural (pleito já encaminhado pelo deputado Zezinho Sobral à Secretaria da Segurança Pública), a edição de 2019 da Marcha das Margaridas (evento que acontece simultaneamente em todos os estados, reúne trabalhadoras rurais e é considerada a maior mobilização de mulheres da América Latina) e a reestruturação do Programa Mão Amiga, implantado pela Secretaria de Estado da Inclusão Social e do Trabalho (Seit). Os membros da Fetase informaram ao governador que a nova modalidade prejudica as mulheres que trabalham no cultivo da cana-de-açúcar.

“Essas novas metodologias contrariam os interesses dos trabalhadores rurais sergipanos. Fiquei muito preocupado. O Mão Amiga é um programa que garante renda extra ao trabalhador rural durante a entressafra da cana e da laranja. A Fetase mostrou ao governador que as novas regras vão de encontro ao que propõe o programa desde sua criação, em 2009. O governador Belivaldo Chagas tomou conhecimento do assunto e prontamente informou que o Mão Amiga seguirá o curso dos anos anteriores”, destacou Zezinho Sobral.

Ainda de acordo com o deputado estadual Zezinho Sobral, o mandato está à disposição da categoria. “Estarei sempre de portas abertas para receber os trabalhadores rurais, os sindicatos e cooperativas. Sou o interlocutor da agricultura familiar com o Governo. Esta área importantíssima merece toda atenção e respeito”, concluiu.

Fonte e foto assessoria