ESQUERDA SE UNE NA CADEIA

No período que se viveu no golpe militar de 1964 havia um ditado que circulava entre o bloco que combatia a ditadura: “a esquerda só se une na cadeia”. Havia um pouco de verdade. Mas, hoje, não há mais sentido relembrar essas coisas que aconteciam numa época em que ter algum tipo de ideologia era crime. A prisão do ex-presidente Michel Temer (MDB) deixou essa sensação e causou alguma reação daqueles que estão no mesmo barco.

Um dos comentários de grupo social, e até de uma rede como o Twitter, havia vários comentários sobre isso. Um deles dizia que “a prisão do Michel Temer serviu pra mostrar, mais uma vez, a face bipolar da esquerda. Antes o Temer era golpista, agora o PT está repudiando a prisão dele, dizendo ser arbitrária. Alguém entende isso? Que gente doida!”

Em nota oficial, após a prisão do ex-presidente, o Partido dos Trabalhadores disse esperar que a ação da Polícia Federal esteja baseada em “fatos consistentes”. O comunicado cita o processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, segundo a sigla, ocorreu apenas com “especulações e delações sem provas”.

Assinada pela presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, e pelos líderes petistas no Congresso, senador Humberto Costa e deputado Paulo Pimenta, o texto faz ressalvas com relação às prisões. O PT diz que, se não houver provas contra Temer, a operação terá sido “mais um dos espetáculos pirotécnicos que a Lava Jato pratica sistematicamente, com objetivos políticos e seletivos”. Na realidade, o PT pretende mostrar um ponto de vista coincidente em relação às prisões dos dois presidentes.

Todos sabem, entretanto, que PT volta a ser solidário ao MDB para que justifique o que a militância defende em relação a Lula. Não demora muito e haverá manifestação robusta do “Temer Livre”.

A prisão de Michel Temer era fato anunciado. Até demorou a acontecer. Citado em vários processos o também ex-presidente estava envolvido em fatos idênticos ao do seu ex-companheiro Lula, do qual foi vice, assim como da ex-presidente Dilma Rousseff. A corrupção está no DNA desse bloco que atuou no País por mais de 15 anos, com mãos ágeis, para elevar o Brasil ao ranking mais alto da corrupção. Outras prisões virão, principalmente em um momento que a Lava Jato precisa mostrar serviço para não ser dizimada.

DESMENTE AUÊ

O deputado Samuel Carvalho (PPS) esclareceu ontem nota publicada pela coluna e disse que a “oposição desta Casa merece respeito e não quer fazer ‘auê’ nenhum”. Dr. Samuel não citou o nome do colunista e para evitar dúvidas o faço: “sou eu”.

CONTRIBUTIVA E PARTICIPATIVA

Samuel Carvalho disse ainda que “a oposição desta Casa é séria, contributiva e participativa, até porque já desmontamos nos palanques eleitorais. Estamos aqui para representar bem todo o Estado de Sergipe”.

JORNALISMO PEQUENO

A deputada Kitty Lima também se dirigiu ao colunista de ‘Plenário’, para dizer que os quatro deputados da oposição “não armaram palanque nenhum, como um jornalismo (sic) pequeno publicou”.

FORAM POR ANUNCIO

Pelo menos duas pessoas que fizeram concurso para o Corpo dos Bombeiros disseram ontem que foram convidados por um deputado da oposição, sob informação de que o governador Belivaldo Chagas iria tratar do assunto de interesse deles.

TODO MUNDO FOI

A galeria encheu-se de pessoas que fizeram o concurso para discutir nomeação e “no final fomos enganados, porque o assunto não foi tratado”. Acrescentou que “essa foi a razão das vaias”. A partir de agora não “cairemos mais nessa”.

QUE ACHA BELIVALDO?

O governador Belivaldo Chagas acha que cumpriu o seu papel ao ir à Assembleia mostrar a situação real do Estado à sociedade. Quanto às vaias e a ação da oposição vê como natural e admite que faz parte da política.

CORAJOSO AO ABRIR CONTAS

O deputado Fabio Mitidieri fala da presença do governador Belivaldo Chagas na Assembleia: foi corajoso em abrir as contas do Estado e mostrar que o seu Governo trabalha com transparência e seriedade

DISCUTE SOBRE FAFEN

Belivaldo Chagas está no Rio de Janeiro e, ao lado do empresário Albano Franco, terá uma conversa com o presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, para tratar sobre a Fafen. A agenda foi marcada pelo deputado federal Laércio Oliveira, que viajou de Brasília para o Rio. Também participa o senador Alessandro Vieira (PPS).

OTIMISMO E BOA VONTADE

Laércio Oliveira disse que na conversa com Castello Branco, o “otimismo boa vontade não vão faltar”, mas revelou: o que se ouve é que a Petrobrás não quer manter o setor de fertilizante em sua estrutura, o que atinge Sergipe e a Bahia.

NÃO É SÓ A FAFEN

Laércio diz ainda que não é só a Fafen que eles defendem, mas todo o entorno dela. Sergipe quer que a fábrica seja mantida pela Petrobrás, porque ela funcionando se torna atrativa para outras empresas que atuam na área de fertilizantes.

QUESTÃO NA SPU

O Governo Federal teria exonerado um sobrinho da senadora Maria do Carmo (DEM), que é da base do Governo no Senado Federal, e nomeou a professora Jovanka Leal para ocupar o cargo, cuja posse aconteceu anteontem.

UM POUCO CONFUSO

Antes de Jovanka, o Governo teria nomeado o advogado Saulo Vieira para a SPU, porém já na semana seguinte tornou sem efeito a portaria de nomeação. Saulo tem vínculo político com o PDT.

MAIS UM CAPÍTULO

Em mais um capítulo, a turma do PSL de Sergipe foi para cima em Brasília e exigiu a nomeação de um dos seus filiados para o SPU e ganhou a parada. Atenção: pode haver novas alterações no órgão.

REESTRUTURA PARTIDO

O deputado Fábio Henrique (PDT) atende desde ontem a várias pessoas de Aracaju e do interior, além de sindicatos que têm pleitos formulados em Brasília. Durante o final de semana vai tratar da reestruturação do partido.

AINDA ESTÁ CEDO

Fábio Henrique acha cedo para tratar sobre eleições municipais e disse que teve encontro com Valadares Filho (PSB) no domingo passado, mas acrescentou que “não temos conversado sobre política”.

LOTAÇÃO DO HUSE

Setores do Governo estão chateados com a Prefeitura de Aracaju, em razão de uma superlotação do Huse, ocasionada por falta de atendimento nos postos de saúde da Capital, principalmente no Nestor Piva.

FOI PRESO TARDE

O senador Alessandro Vieira (PPS) falou sobre a prisão do ex-presidente Michel Temer e sua trupe: “como dizem os mais novos, aconteceu muito tarde”. Alessandro avaliou que Temer deveria ter sido detido logo após deixar o Governo”.

ESTÁ TUDO PRONTO

Na próxima sexta-feira, em solenidade na Câmara Municipal de Aracaju, todo o pessoal do PPS liderado por Clovis Silveira estará se filiando ao PSC. A legenda vai organizar a candidatura a prefeito do deputado Gilmar Carvalho.

Dos grupos sociais

///Apequenando o Brasil – Senador Rogério Carvalho (PT) declarou ontem que, ao conceder acordos unilaterais aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro “resolveu praticar uma política externa que rebaixa o Brasil, uma política que vem apequenando o nosso grande e gigante País”.

///Justiça se excedeu – O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que a prisão do ex-presidente Michel Temer teve repercussão muito negativa. Sensação que a justiça se excedeu. “Enfim, clima ficou tenso”. Pra piorar, segundo Fabio, o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, tripudiou nas redes sociais.

///Muita coincidência – Fabio Mitidieri considerou ainda que na quarta-feira a relação entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, estremeceu com recados ríspidos das duas partes. Ontem, o sogro do Maia, ex-ministro Moreira Franco, foi preso. “Esse governo é o governo das coincidências”.

///Período delicado – Ex-presidente do STF, Carlos Ayres Britto disse a Valor, que o fato de dois antigos chefes do Executivo estarem presos demonstra que o país “atravessa período muito delicado”. Ayres Britto, porém, afirmou que “o Brasil está disposto a se repaginar na perspectiva notadamente do princípio da moralidade”.

///Suspende depoimento – O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou o pedido da defesa do ex-presidente Lula para suspender o depoimento dele marcado para hoje. Detido há 11 meses, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, Lula era aguardado para depor em quatro inquéritos.

///PEC do Foro – A PEC que limita o Foro Privilegiado, está a poucos passos de ser aprovada na Câmara. Com o apoio massivo dos brasileiros, o projeto de autoria do senador Álvaro Dias concede foro privilegiado só para: Presidente da República, Vice-presidente, Presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal.

Conversa

Prender Zé – Subtenente Edgard diz que ainda falta prender Zé de Abreu, afinal ele se auto declarou presidente da republica e está envolvido em corrupção na lei Rouanet.

Sem holofote – Sergipe também assistiu a prisão do ex-presidente Michel Temer e alguns admitiram que não precisa tanto holofote.

Chuva e calor – Muita chuva, ontem, em Aracaju, com trovoadas, queda de árvores e outros danos, mas a temperatura não baixou dos 38 graus.

Com timbre – O ex-senador Valadares (PSB) está cuidando do seu blog, em que tratará de política, com um timbre de oposição.

Política de Saúde – Deputado Capitão Samuel realizou ontem audiência pública, na Alese, sobre uma nova política de saúde mental e as comunidades terapêuticas.

Características – De Eliane Aquino: “respeitar para incluir. Dessa forma poderemos ter um mundo onde as diferenças serão apenas meras e lindas características”.

Vai conversar – O governador Belivaldo Chagas vai conversar com a senadora Maria do Carmo assim que retornar do Rio de Janeiro.

Imagem se esvaindo – A imagem do Brasil em outros países vai se esvaindo a cada prisão de ex-presidente. A grande maioria não consegue meter a mão na massa.

Terno e gravata – Segundo o Justiça em Foco, o TRF2 mantém obrigatoriedade do uso de terno e gravata em sessões de julgamento