ANDRÉ ENTREGA MAQUINÁRIO AGRÍCOLA PARA COMUNIDADE QUILOMBOLA EM AMPARO

15/05/19 - 05:15:17

Na tarde de segunda-feira (13), André Moura se deslocou para o município de Amparo do São Francisco, convidado pelo prefeito Franklin Freire. A primeira parada e foi no povoado Pontal para a entrega de um trator e 20 máquinas forrageiras aos agricultores da comunidade quilombola.

Presente ao local, a a presidente da Federação Quilombola de Sergipe, Xifronese Santos ressaltou o trabalho de André pelos quilombolas. “As comunidades quilombolas de Sergipe só tem a lhe agradecer. Estaremos sempre nas trincheiras, lutando, mas o que temos a dizer é somente gratidão”.

Em julho de 2018 André esteve no povoado para a entrega da pavimentação. “Também entregamos 116 créditos iniciais do Incra para os remanescentes do Quilombo Lagoa dos Campinhos. E agora atendemos mais esse pedido”, relembrou André.

Na sede do município, André participou da solenidade de entrega dos kits do Conselho Tutelar e de um micro-ônibus com acessibilidade para o transporte estudantil. “Nosso veículo tem mais de dez anos. Não tinha tanta qualidade e conforto para oferecermos aos alunos que utilizam o transporte. Agora acredito que até estudarão melhor”, disse o prefeito Franklin.

AssCom /AM

Foto: Jeff Moura