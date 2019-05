Arraiá Seo Inácio comemora 10 anos com grandes atrações

15/05/19 - 06:04:25

O Arraiá Seo Inácio, conhecido como o ‘arraiá mais charmoso da cidade’, comemora 10 anos e vai ser comandado por grandes atrações neste sábado (18). A festa começa a partir das 21h no Iate Clube de Aracaju sob o agito de Pablo 10, Ninéia Oliveira e Os Gonzagas. A abertura vai contar com um trio pé-de-serra.

O arraiá já está sendo montado e os últimos ajustes sendo feitos para garantir aos forrozeiros um ambiente aconchegante, totalmente coberto e climatizado, com banheiros organizados e piso sem desnível, o ideal para arrasta-pé.

Os ingressos estão sendo vendidos por a partir de R$ 60 no Seo Inacio, InPizza (Farolandia e Petrox Aruana), Lumen Christi (Shopping Riomar e Jardins – próx. GBarbosa) e da Central do Ingresso e através do site centraldoingressose.com.br. Outras informações através do número (79) 3247-2881). Quem adquirir a ‘Inteira Social’ deverá entregar na Portaria 2Kg de alimentos, caso contrário deverá pagar a diferença em relação ao valor da inteira que está sendo vendida na bilheteria.

Fonte e foto assessoria