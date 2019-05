Assalto na Beira Mar: dois homens encapuzados levam R$ 170 mil de um carro que abastecia

15/05/19 - 13:55:01

Um assalto aconteceu há poucos minutos, por volta das 13:30 horas desta quarta-feita (15), quando bandidos encapuzados e armados, renderam dois homens que estavam em um carro importado e levaram pertences, além de 170 mil reais que as vítimas haviam sacado do banco.

O carro das vítimas, um sedam importado, estava abastecendo no posto Petrox da avenida Beira Mar, em frente ao Mirante da 13 de Julho, quando um outro veículo estacionou ao lado, dois bandidos encapuzados desceram, renderam os ocupantes do veículo que estava abastecendo e levaram a grande quantia em dinheiro.

Logo após o assalto a vítima passou a ligar para a Polícia, que chegou rapidamente. Segundo a vítima, “provavelmente os dois sabiam do saque alto em dinheiro e já estavam o seguindo”. Um carro que estava atrás do sedam, também para abastecer, deu ré e deixou o posto.

As vítimas tinham faixa etária de 30 anos e estavam em um Corolla prata. Os assaltante levaram relógios, celulares e outros pertences fugiram pela avenida Anisio Azevedo e alta velocidade. Os marginais eram três, sairam dois encapuzados com pistolas e ficou no carro o motorista.

Comando confirma – O comandante geral da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, confirmou internamente o assalto na avenida Beira Mar, através do grupo de gestores da Secretaria de Segurança Pública, mas não revelou detalhes da ocorrência.

Informações da SSP confirmam notícia publicada pelo Faxaju Online de que as vítimas – dois homens – estavam abastecendo o carro no Posto Petrox da avenida Beira Mar, em frente ao Mirante, quando foram abordados por dois outros homens encapuzados e armados. As vítimas haviam sacado uma alta quantia em dinheiro – $ 170 mil – que foram levados pelos assaltantes.

A Polícia ainda faz investigações e o veículo dos assaltantes era um Nissan Versa, com placa clonada, encontrado abandonado pelo Tático 63. O fato aguarda perícia e depois será enviado para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos.

Ainda não houve qualquer informação sobre os assaltantes e nem as vítimas e nem a origem e destino do valor em dinheiro.