AZUL DISPONIBILIZA EM SEU SITE DE VENDAS VOO ARACAJU A SALVADOR IDA E VOLTA

15/05/19 - 16:47:55

A Azul Linhas Aéreas disponibiliza no seu site de vendas os novos voos diários Aracaju/Salvador e Salvador/Aracaju que estarão disponíveis a partir de julho. Esses voos são o resultado de negociações do Governo de Sergipe com a companhia aérea que recebeu redução no ICMS do querosene de aviação, cuja alíquota foi diminuída pelo governo de 18% para 12%