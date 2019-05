Bigode encaminha demandas para melhorar a saúde de Aracaju

15/05/19 - 10:22:09

O vereador Bigode, 1°secretário da comissão de direitos humanos da Câmara Municipal de Aracaju, encaminhou demandas para a melhoria da saúde de Aracaju, o fato ocorreu após o parlamentar ter sido procurado pelo Conselho Local de Saúde da UBS, Osvaldo Leite, que fica localizada na zona sul da capital, no bairro Santa Maria. Através dos conselheiros, Jaziel, Ana Paula, Marta, Rita Sá e Jackson, o vereador encaminhou ofícios para o Conselho Municipal de Saúde e tambem para a secretaria de saúde da capital sergipana, com a finalidade de melhorar os serviços em prol das pessoas que residem na região do Santa Maria.

“A saúde é prioridade, por se tratar de um serviço essencial, dessa forma o povo não pode esperar por muito tempo, por que sem saúde, o cidadão fica impossibilitado de desenvolver outras atividades da vida”, afirmou Bigode.

Fonte e foto assessoria