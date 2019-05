Comando Geral da PM recebe visita do diretor-presidente do Detran/SE

15/05/19 - 14:43:40

Visita teve como objetivo estreitar a parceria entre os órgãos

O comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, coronel Marcony Cabral Santos, recebeu na manhã desta quarta-feira, 15, a visita de representantes do Detran/SE. O encontro aconteceu no Quartel do Comando Geral (QCG).

Na oportunidade, o diretor-presidente do órgão de trânsito, Abner Melo Silva, ressaltou a importância da reunião. “A visita ao comando da PM foi para estreitar ainda mais os laços com o Detran, órgão subsidiado da Secretaria da Segurança Pública. Essa parceria entre o Detran e a corporação é de fundamental para desenvolver um grande trabalho, não somente com os policiais de trânsito, mas também com todo o policiamento ostensivo do estado”.

Participaram também da reunião o diretor Administrativo e Financeiro da autarquia, Marcos Sampaio Kühl; o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), tenente-coronel Deny Ricardo dos Santos; e o comandante de Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), capitão Aldevan Santos Silveira.

Fonte: Ascom/PMSE