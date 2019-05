DEPUTADA VOLTA A COBRAR O FIM GRADATIVO DAS CARROÇAS EM VIAS PÚBLICAS

15/05/19 - 12:59:03

A deputada estadual Kitty Lima (Rede) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta terça-feira, 14, para alertar sobre o alto número de acidentes ocasionados por animais soltos nas rodovias estaduais e nas vias urbanas dos municípios sergipanos. A parlamentar reforçou ainda a cobrança feita ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, para colocar em prática o planejamento para o fim gradativo das carroças na capital, uma lei municipal de suas autoria quando ainda era vereadora por Aracaju.

Durante seu discurso na tribuna da Casa Legislativa, a parlamentar exibiu diversas imagens de reportagens sobre acidentes envolvendo veículos e animais soltos em via pública em diversos municípios do estado.

“Infelizmente já é comum nos depararmos com notícias de acidentes envolvendo animais soltos nas rodovias do estado, tragédias que poderiam ser evitadas e vidas poupadas. São acidentes que deixam como vítimas fatais motoristas, carroceiros e os animais que estão sendo negligenciados e expostos ao risco de acidentes. O que venho cobrando sempre é um trabalho de conscientização e fiscalização que não vem sendo feito, e o resultado dessa falta de gerência são vidas humana e animal perdidas”, lamentou Kitty.

“Esse é um problema que acontece diariamente. Recebemos telefonemas e mensagens em meu celular, pedidos de socorro e denúncia de animais que estão perambulando pelas ruas e estradas correndo risco de provocar acidentes graves. Não podemos permitir que essa situação continue a acontecer”, revelou.

Kitty Lembrou que, enquanto vereadora, o fim gradativo da circulação de carroças foi uma de suas principais bandeiras de luta e que acabou virando lei em Aracaju. O assunto foi massivamente debatido por Kitty na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) com os vereadores e com os trabalhadores que dependem das carroças como fonte de sustento de suas famílias, a fim de expor os pontos positivos obtidos com a lei para a causa animal, para o meio ambiente e para a qualidade de vida dos carroceiros.

“Discutimos muito sobre esse projeto para mostrar que a circulação dos animais em via pública só trazia riscos tanto para os carroceiros, quanto para os motoristas e transeuntes. Essa é uma lei que não prejudica ninguém, muito pelo contrário, ela protege o meio ambiente contra o descarte irregular de resíduos no meio ambiente, contribui para a mobilidade urbana e ainda oferece uma melhoria na qualidade de vida do carroceiro e da sua família por meio de cursos de alfabetização e profissionalizante para aqueles que pretendem deixar a atividade. Para aqueles que pretendem continuar no trabalho de frete queremos regularizar a situação por meio do cavalo de lata”, explicou a deputada, esclarecendo ainda que todo o processo do fim da circulação das carroças se dará gradativamente no período de seis anos.

Para tentar resolver o problema dos acidente envolvendo animais soltos em via pública e carroças, Kitty esteve reunida com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, a fim de encontrar uma forma, em parceria com órgãos da gestão municipal, de evitar que novos casos deste tipo de acidente ocorram na capital.

“Estive com o prefeito Edvaldo Nogueira e tentei fazê-lo enxergar que a gente não pode mais viver nesse atraso que é ter animais circulando pelas ruas da capital, principalmente aqueles utilizados como tração em carroças. Em encontro recente, voltei a cobrar uma posição da prefeitura quanto ao assunto e ele se comprometeu em verificar o planejamento para colocarmos um fim a essa situação dos animais soltos e também das carroças na capital”, finalizou Kitty Lima.

Foto Ascom Kitty Lima

Por Felipe Maceió