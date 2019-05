Edvaldo faz balanço positivo das ações e novos desafios para o futuro

15/05/19 - 09:04:05

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu todo o secretariado na tarde desta terça-feira, 14, para fazer uma análise das ações da administração nos últimos 28 meses e reforçar os compromissos da gestão para os próximos meses. Edvaldo também confirmou que se ausentará da cidade entre os dias 19 de maio e 2 de junho, período no qual estará de férias. O vereador Nitinho Vitale, presidente da Câmara Municipal de Aracaju, assumirá interinamente o cargo de prefeito.

“Ao chegarmos aos dois anos e quatro meses de administração, podemos fazer um balanço extremamente positivo do alcance das nossas ações. Enfrentamos as dificuldades que encontramos e, a partir do nosso Planejamento Estratégico, implementamos melhorias em todas as áreas. Transformamos os princípios e valores do nosso Planejamento em realidade concreta de avanços na cidade. Mantivemos os nossos compromissos com os trabalhadores, priorizamos os que mais precisam, demos nossa contribuição ao desenvolvimento, organizamos a cidade e temos obras e realizações em toda a cidade”, afirmou o prefeito.

Edvaldo destacou que as prioridades estabelecidas no início da gestão foram respeitadas, de modo que a atual administração apresenta melhorias e avanços na Saúde, na Educação, na Mobilidade Urbana, na Limpeza Pública, na Assistência Social e nas Finanças. “Em tempo de crise, a Prefeitura de Aracaju, sob nossa gestão, se tornou um alavancador da economia da cidade, seja com o pagamento em dia dos salários, seja com o pagamento das dívidas herdadas, seja com os novos investimentos em obras, além de ter realizado um corte de gastos que não prejudicou a prestação dos serviços”, detalhou.

Ao tratar dos planos para o futuro, o prefeito reiterou que o foco da gestão está na construção de uma cidade inteligente, humana, criativa, moderna e sustentável. “O trabalho realizado até aqui não nos acomoda. Ao contrário disso, impõe novos desafios e abre possibilidades do que podemos construir. Temos um plano ambicioso, mas plenamente realizável. Aracaju continuará avançando. Nossa equipe está oxigenada e com foco total na melhoria da vida do nosso povo”, reforçou.

Foto Ana Licia Menezes

AAN