EM BRASÍLIA, FELIZOLA BUSCA AUTORIZAÇÃO PARA OBRA DA ADUTORA DO PIAUITINGA

15/05/19 - 13:47:41

Dando sequência as reuniões que o governador Belivaldo Chagas realizou semana passada em Brasília, na manhã desta quarta-feira (15), o Secretário-geral de Governo, José Carlos Felizola esteve no Palácio do Planalto para reunir-se com o Ministro-chefe da Casa Civil, Ônix Lorenzoni.

Acompanhado do deputado federal, Fábio Reis, do ex-deputado federal, Sérgio Reis, e do chefe da Representação de Sergipe em Brasília, Dernival Neto, eles trataram mais especificamente sobre a autorização de inicio da obra da duplicação da adutora do Piauitinga que beneficia com o fortalecimento do abastecimento de água diretamente os municípios de Lagarto, Riachão do Dantas, Simão Dias e Tobias Barreto.