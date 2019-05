Empresas buscam informações da Emsurb sobre edital

Até o início da manhã desta quarta-feira-feira, 15, quatro dias úteis após o lançamento da licitação para Concessão de Serviço Público para Organização e Manutenção das Feiras Livres nos Espaços Públicos do Município de Aracaju, 29 empresas mantiveram contato com a Gerência de Contratação (Gercon), da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb). As empresas objetivaram conhecer mais detalhes sobre o certame, que terá os envelopes abertos no dia 4 de junho. A maioria dessas empresas está localizada nos estados de Sergipe e Bahia, além do Rio Grande do Sul.

De acordo com a gerente da Gercon e responsável pela condução dos processos licitatórios da Emsurb, Thaciana Silva da Silveira Prado, o sistema ainda identifica outras dezenas de visualizações ao edital e seus anexos, disponibilizados no site www.aracaju.se.gov.br, e buscas por informações sobre os mesmos, através do e-mail [email protected]

Thaciana disse que, mesmo a Gerência de Contratação estando à disposição para atender a todos, no edital constam todas as informações necessárias sobre o processo de Concessão de Serviço. “Sobre o objeto, está bem claro que a organização se dará por meio da padronização das feiras livres, mediante a locação dos equipamentos apropriados à comercialização dos produtos, atendendo normas sanitárias e especificações. É preciso destacar, também, que essa concessão terá prazo de 10 (dez) anos e valores estimados por lotes. Vence quem oferecer o menor preço”, informou a gerente.

A licitação envolve 25 feiras livres da capital, divididas em cinco lotes. No lote 1: feiras do Augusto Franco, Orlando Dantas, Santos Dumont, Costa Nova, Médici e Santa Tereza; no lote 2: Sol Nascente, Castelo Branco, Grageru e Bairro América; lote 3: feiras do São José, 18 do Forte, Cirurgia, Bugio e Suíssa; lote 4: feiras do Santo Antônio, São Carlos, D. Pedro I e Coqueiral; lote 5: feiras do Batistão, D. Pedro I, Jabotiana, Agamenon, Lamarão e Jardim Esperança.

“Fizemos um trabalho minucioso e cumprimos o prazo acordado com o Ministério Público Estadual (MPE). Após a conclusão deste processo licitatório, as feiras passarão a ser padronizadas com definição de dia para montagem e desmontagem”, acrescentou o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas. Ainda conforme Luiz Roberto, seguindo determinação do prefeito Edvaldo Nogueira, os técnicos da Emsurb estão cuidando de tudo com muita organização, sem causar prejuízos à cidade e com foco em ofertar o melhor para o cidadão.

