Filme sobre tecnologia e mesa redonda integram Dia DOL

15/05/19 - 16:24:31

O evento sobre disciplinas online reúne alunos, professores e sociedade em geral

Por: Suzy Guimarães

A Faculdade UNINASSAU Aracaju apresenta, na quinta-feira (16), o Dia DOL. O evento terá como tema a “Info Exclusão e Apartheid Digital: desafios da vida contemporânea”. A programação está dividida em dois horários. Pela manhã, haverá a exibição do filme “Snowden: herói ou traidor”. Durante a noite, será realizada uma mesa redonda com professores da Instituição e convidados.

O evento é coordenado pelos professores Raphaela Maciel, Érica Ramos, Ivory Gomes e José Diogo Mateus, que compõem a equipe responsável pelas disciplinas online – Dol da IES. “O objetivo do evento é aproximar os alunos da tecnologia e fazer com que compreendam a importância do seu bom uso na vida contemporânea e a consequência da não utilização. Hoje, temos o analfabetismo digital e o mais importante é que os profissionais de diversas áreas contribuam com o conhecimento, para dar uma visão diferenciada da importância tecnológica”, observou Érica.

A professora Raphaela ainda destacou que o tema fortalece o trabalho que foi feito com os alunos nas disciplinas online. “Esperamos que esse dia DOL sirva para fortalecer o trabalho da equipe de tutoria e que eles tenham a oportunidade de estar acessando a tecnologia com acompanhamento”, explicou.

O evento tem também um lado filantrópico e os participantes devem levar um quilo de alimento não perecível que será doado para o Externato São Francisco. A UNINASSAU Aracaju está localizada na Av. Augusto Franco, 2340 – Siqueira Campos, Aracaju – SE.