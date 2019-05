FRENTE PARLAMENTAR DA PEQUENA E MICRO EMPRESA SERÁ REABERTA EM SERGIPE

15/05/19 - 13:31:27

Na sessão plenária desta quarta-feira, 15, o deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) anunciou a reabertura da Frente Parlamentar da Pequena e Micro Empresa da Assembleia Legislativa de Sergipe. Parlamentar ressaltou que a retomada dos trabalhos da frente é bastante significativa dentro do mercado econômico e empresarial brasileiro.

Para o deputado o papel das micro empresas é singular. “Colhei assinaturas para reabertura da Frente Parlamentar da Pequena e Micro Empresa por seu especial papel no Brasil. A reabertura é uma grande iniciativa tomada por esta casa, haja vista a significância daqueles que fazem a Micro e Pequenas Empresa do Brasil e o Microempreendedor Individual , e a MEI”, comentou.

Zezinho Guimarães defendeu o alcance da produtividade econômica das micros empresas, e lançou números de desenvolvimento do setor: “São 14 milhões de empresas funcionando no Brasil, ou seja, 99% são de micro e pequenas empresas. Empregam 55% de toda mão de obra com carteira assinada no Brasil, no que representa 27,5% do PIB nacional. As micro empresas ainda são responsáveis por 41% da exportações, 44% da massa salarial são representadas pela micro empresa”, citou Zezinho a importância

“A retomada dessa frente é singular, esta casa tem o dever de abraçar com politicas publicas esse trabalho para que possa fortalecer as micro e pequena empresas, elas empregam um universo representativo”, avaliou o deputado, que agradeceu aos pares a assinatura para a retomada da Frente Parlamentar da Micro e Pequenas Empresas.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese