FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS CONTINUAM A PARALISAÇÃO

15/05/19 - 06:43:52

Com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa), os funcionários do Hospital São João de Deus, em Laranjeiras, completam o segundo dia de paralisação das atividades, nesta terça-feira, 14. A categoria reivindica o recebimento do salário de abril, visto que já passa de quatro dias do acordado na Justiça e sete dias a mais pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Após o atraso do salário no mês passado, ficou firmado na Justiça um Termo de Ajustamento de Conduta, que acordava que a gestão do Hospital teria até o dia 5 de cada mês para enviar os documentos à prefeitura, e a gestão municipal teria até o dia 10 de cada mês para fazer o repasse à direção. Contudo, as duas gestões falharam no acordo. A direção do hospital enviou o documento dia 6 de maio e a prefeitura até esta terça-feira, 14, não fez o repasse.

O presidente do Sintasa, Augusto Couto, espera que as duas gestões tenham mais sensibilidade com os trabalhadores e cumpram com o TAC. “Esperamos que até quinta-feira seja feito o depósito aos funcionários para que este mal-estar seja encerrado. Esta situação não é boa para ninguém e quem mais perde são os próprios trabalhadores e os usuários do hospital”, disse Couto, afirmando que a paralisação continuará até o pagamento integral do salários aos empregados do hospital.

Fonte e foto assessoria