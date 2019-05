Georgeo fala sobre crise em matadouro particular por falta de água

15/05/19 - 07:36:00

O deputado estadual Georgeo Passos, Cidadania, usou o pequeno expediente da sessão plenária desta terça-feira, 14, para falar sobre os problemas enfrentados pelas fateiras com o fechamento dos abatedouros públicos em Sergipe. O mais recente deles teve como agravante a crise hídrica pela qual passa o agreste sergipano.

Nesta segunda-feira, o Frigorífico Serrano, um dos poucos que está fazendo o serviço de abate no Estado, emitiu uma nota informando a dificuldade para captar água e manter o seu funcionamento. Georgeo explicou que a falta de chuvas na região tem sido um dos fatores para esse problema. “Eles dependiam da Barragem da Cajaíba. Mas com a crise hídrica, a Cohidro suspendeu o fornecimento de água”, comentou.

Contudo, além da falta de chuvas, o parlamentar destacou que o fechamento dos matadouros públicos também contribuiu para essa dificuldade enfrentada pelo Serrano. “Todo mundo está indo para lá abater. E quando se aumenta a demanda, com certeza aumenta o consumo de água”, afirmou. O deputado lamentou a situação pela qual tem passado aqueles que dependem do abate para sobreviver.

“Que fique claro para todos as dificuldades que essas pessoas estão passando. O frigorífico informou às fateiras que não iria entregar as tripas finas aos donos dos bois em virtude da falta de água. E infelizmente fizeram com que agora o pessoal que trabalha com os fatos não recebesse todo o seu produto. Infelizmente, são sempre os mais fracos que acabam sofrendo”, finalizou o deputado.

Por Assessoria Parlamentar