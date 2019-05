GOVERNO E SPU DISCUTEM QUESTÃO DO PALACE E CESSÃO PARA URBANIZAÇÃO DA SARNEY

O governador Belivaldo Chagas reuniu-se com a superintendente da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) em Sergipe, Jovanka Carvalho Praciano Ideburque Leal, nesta quarta-feira (15), para tratar de questões de interesse do Estado e do órgão federal. Dentre os assuntos discutidos, destacam-se a situação do Hotel Palace, localizado no centro da capital sergipana, e a cessão de uma área na Orla Sul de Aracaju, a qual o governo pretende revitalizar.

De acordo com o governador, a intenção é que SPU doe o andar do Hotel Palace sob sua responsabilidade para o Estado. “Buscamos uma solução para aquele prédio, como lá existe uma área também da SPU, a tendência é que se faça a doação para o Estado e, com isso, a gente resolva essa questão e passe o Hotel para a iniciativa privada ou alguma instituição interessada”, disse Belivaldo.

“Chegamos a uma decisão articulada e vamos dar seguimento a essa questão do Hotel Palace, que precisa ser revigorado. Já foi feita uma pequena obra de contenção no andar que temos no local e vamos disponibilizar esse espaço ao Governo do Estado, pois já existe uma negociação do governo com instituições interessadas. Vamos começar o procedimento de doação, para que o Estado fique livre para negociar o prédio. Vai ser muito bom para aquela área. É um procedimento administrativo simples, que a gente espera concluir em até 30 dias”, afirmou Jovanka Leal.

O prédio onde funcionou o Hotel Palace é de responsabilidade do Governo de Sergipe, de particulares e do governo federal, por meio da SPU.

Orla Sul

Durante o encontro também foi discurtido o projeto de urbanização da Sarney. A obra do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), a partir do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), envolverá à adequação urbanística e delimitações das praias do litoral sul da capital. “Sobre a cessão gratuita para construção na rodovia Sarney, também não é um processo demorado. Mas a gente precisava desmembrar a cessão onerosa dos bares daquela região. Então, nós tratamos disso hoje. Vamos aguardar o término dos ajustes do projeto de desmembramento dos bares da rodovia para dar seguimento ao processo administrativo de cessão gratuita. Já a parte da areia da praia e dos bares, estamos em conversa com o município, inclusive, já temos uma agenda dos três juntos para afinar a gestão conjunta daquela região. Isso será muito bom, pois representa o progresso. A gestão precisa funcionar com os três entes dialogando e sendo diligente e vejo o governo do Estado sinalizando com essa postura, assim como a Prefeitura de Aracaju. Da parte do governo federal, eles têm todo o nosso apoio”, informou Jovanka Leal, superintendente da SPU em Sergipe .

ASN- Agência Sergipe de Notícias