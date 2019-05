Guarda Municipal de Rosário prende assaltantes logo após assalto

15/05/19 - 06:50:03

Na tarde dessa terça-feira (14) por volta das 15:20hs a Guarda Municipal foi acionada por telefone sobre ação de 03 indivíduos roubando um estabelecimento comercial bem como arrastão de celulares em direção ao bairro Incra.

Imediatamente a equipe coordenada pelo Sgt Batista fez diligências no sentido de colher informações onde constatou ser o indivíduo vulgo Papudo como um dos envolvidos.

Diante dessa informação a equipe deslocou-se ate o povoado Aldeias haja vista que nas ultimas ações de Papudo no município, ele usou essas estradas de barro como fuga.

Em local estratégico a equipe visualizou o veiculo suspeito na rodovia estadual sentido Jatobá quando foram abordados o elemento surpresa evitou qualquer possibilidade de reação dos 03 indivíduos.

Dentro do veiculo foi encontrado 09 celulares, documentos da proprietária do veículo, todo dinheiro levado do estabelecimento comercial em Rosário e um simulacro de pistola.

Os indivíduos foram identificados sendo Manoel Farias dos Santos Neto vulgo Pálido 26 anos, Genilson dos santos Cardoso 18 anos, um menor de 17 anos todos morador da Cidade Nova em Aracaju.

O veiculo corsa classic placa NVM-8657 foi tomado de assalto nessa mesma tarde por volta das 14:30hs na frente da escola Castelo Branco no bairro industrial, a proprietária na reconheceu os 03 indivíduos como os autores. Portanto, a Guarda Municipal de Rosário do Catete contribuindo com a segurança pública.

Fonte e foto assessoria