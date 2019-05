HOMEM É PRESO AO TENTAR VENDER UM TERRENO QUE NÃO ERA DE SUA PROPRIEDADE

15/05/19 - 12:44:03

Policiais militares do Batalhão de Radiopatrullha, prenderam nesta terça-feira (14), no Bairro Siqueira Campos, José Alexandre Pereira Santos pelo crime de estelionato, quando o mesmo se passando por proprietário de um terreno em Nossa Senhora do Socorro estava prestes a receber o pagamento pela transação da propriedade.

Os policiais do BPRp realizavam radiopatrulhamento quando foram acionados por uma pessoa que informou aos policiais estar sendo vítima de um golpe e que já estaria indo ao encontro do suspeito para realizar o pagamento, quando descobriu que não estava negociando com o verdadeiro proprietário do terreno.

Os policiais deslocaram-se até o local onde o negócio seria sacramentado e encontraram José Alexandre Pereira Santos aguardando a vítima para receber o dinheiro.

A verdadeira dona do terreno foi contatada e informou que o senhor José Alexandre Pereira Santos não a representava na venda da propriedade.

Diante do caso o suspeito e a vítima foram encaminhados à Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.