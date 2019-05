HU terá evento alusivo ao Dia da Conscientização sobre a Fibromialgia

15/05/19 - 08:53:31

No próximo dia 17, a partir das 9h, o Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realiza um evento para lembrar o Dia da Conscientização sobre a Fibromialgia.

A iniciativa é do Serviço de Reumatologia do hospital, e tem a coordenação dos médicos especialistas José Caetano Macieira e Mônica Valéria Vechi. De acordo com a enfermeira do Serviço, Thaís Menezes, foram convidados para esta ação 40 pacientes, sendo que cada um deles poderá trazer um familiar.

“Desde outubro de 2018, o HU-UFS trabalha com dois grupos de pacientes com fibromialgia, cada um com 20 participantes. Esses grupos têm reuniões mensais com profissionais como psicólogo, médico reumatologista, enfermeiro, profissional de Educação Física, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Durante os encontros, eles abordam aspectos da doença de acordo com as suas áreas de atuação”, explica a enfermeira.

Programação

No dia do evento, os grupos se encontrarão no mesmo local onde habitualmente ocorrem as reuniões (Sala 2 da Didática 1). A programação será iniciada com apresentação de voz e violão do assistente administrativo do HU-UFS Fábio Nunes. Em seguida, a enfermeira Thaís Menezes fará a apresentação dos profissionais da Reumatologia e das atividades desenvolvidas nos grupos.

Já a médica reumatologista Mônica Valéria Vechi fará a explanação do tema Conhecendo a Fibromialgia. A importância do apoio familiar para o tratamento da fibromialgia também será lembrada, e será abordada pelo psicólogo Anilton Pereira. Finalizando o evento, pacientes dos dois grupos darão seus depoimentos sobre a doença.

Sobre a Rede Hospitalar Ebserh

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS) faz parte da Rede Hospitalar Ebserh desde outubro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e, atualmente, administra 40 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas.

Devido a essa natureza educacional, os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde. Com isso, a Rede Hospitalar Ebserh atua de forma complementar ao SUS, não sendo responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde do país.

Por Andreza Azevedo