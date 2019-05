Luanzinho Moraes comanda o Forró em Campo no dia 7 de junho

15/05/19 - 14:28:42

Abrindo a temporada do Forró em Campo 2019, o bairro Suissa vai receber o primeiro evento no dia 7 de junho com Luanzinho Moraes, Igor Ativado, Quinto Round e Marcelo Victor. Os shows acontecem na Rua Riachão, a partir das 20 horas e a entrada será a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

O projeto Forró em Campo é do vereador Thiaguinho Batalha, que leva apoios da iniciativa privada para diversos arraiás de bairros da cidade com o objetivo de incentivar e fomentar a cultura. Este ano, o Projeto Forró em Campo inicia no Suissa e passará também pelo Castelo Branco, Cirurgia e 18 do forte, além de outros locais que ainda serão definidos.

Fonte FM assessoria