Manifestantes protestam no Rio contra bloqueio de recursos para as universidades

Por volta das 17h30, os manifestantes iniciaram uma caminhada pacífica pela Avenida Presidente Vargas, sentido Zona Norte, causando alterações no tráfego (veja interdições e desvios abaixo). Pouco antes das 19h, o protesto chegou à Central do Brasil.

De acordo com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe) do Rio, que participa da organização do protesto, cerca de 150 mil pessoas participaram. A PM não divulgou estimativa de público.

Às 19h35, quando os manifestantes se dispersavam na Central do Brasil, e os organizadores já haviam anunciado o fim do ato no carro de som, houve confusão, e a PM lançou bombas de efeito moral, provocando correria. Um ônibus foi queimado na Avenida Presidente Vargas (leia a reportagem).

Manifestação no Rio com a Candelária ao fundo, por volta das 18h — Foto: Reprodução/TV Globo

O ato uniu alunos universitários e de Ensino Médio, pais, professores, entre outros. Cartazes com dizeres como “Educação não é gasto, é investimento” e outros com palavras contra o presidente Jair Bolsonaro foram exibidos.

Outras cidades do estado tiveram protesto: Duque de Caxias, Itaguaí, Niterói e Nova Iguaçu, na Região Metropolitana; Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, na Região Serrana; Angra dos Reis, na Costa Verde; Cabo Frio, Macaé e Maricá, na Região dos Lagos; Valença e Volta Redonda, no Sul Fluminense; Campos, no Norte Fluminense.

Estudantes protestam no Centro do Rio contra cortes nas educações — Foto: Marcos Serra Lima/G1

Estudantes protestam no Centro do Rio contra cortes na educação — Foto: Marcos Serra Lima/G1

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou por volta das 17h30 que a cidade seguia em estágio de atenção devido à manifestação no Centro. O município entrou nesse estágio às 22h55 de terça-feira (14) por causa do avanço de uma frente fria, que provocou chuva, ventos e raios. A chuva já perdeu força, mas ainda há previsão para as próximas horas.

O VLT informa que a Linha 2 circula em serviço provisório entre Praia Formosa e Saara. A Linha 1 segue com serviço entre Praia Formosa e Parada dos Museus. Agentes da CET-Rio, da Guarda Municipal e a PM atuam nas vias.

informa que a Linha 2 circula em serviço provisório entre Praia Formosa e Saara. A Linha 1 segue com serviço entre Praia Formosa e Parada dos Museus. Agentes da CET-Rio, da Guarda Municipal e a PM atuam nas vias. Os ônibus operam com desvios devido às interdições

operam com desvios devido às interdições BRT, metrô, trens, barcas e aeroportos têm operação normal.

Atos espalhados

Antes do grande ato no centro, um grupo protestou à tarde em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo estadual. O trânsito do Túnel Santa Bárbara apresentou retenções.

Universidades e escolas do Rio suspenderam as atividades nesta quarta-feira (15) para protestar.

No início da manhã, não houve movimentação em colégios tradicionais, como o Pedro II. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Estadual da Zona Oeste (Uezo) e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) estão entre as que confirmaram paralisação.

Manifestantes protestaram também, pela manhã, no Hospital Universitário Clementino Fraga (UFRJ), no Fundão. Representantes do sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ, estudantes, representantes da UFF e apoio de outros sindicatos, faziam um ato contra o bloqueio de verbas das instituições.

O sindicato dos professores (Sepe) decidiu paralisar as atividades nas principais instituições públicas de ensino do estado. Algumas instituições particulares como os colégios Q.I, Corcovado, Santo Agostinho, Escola Parque, São Vicente, Andrews, Zaccaria, Pio XII, João Lyra Filho e Liceu Franco Brasileiro aderiram ao movimento.

Bloqueio de recursos

Em abril, o Ministério da Educação divulgou que todas as universidades e institutos federais teriam bloqueio de recursos. Em maio, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) informou sobre a suspensão da concessão de bolsas de mestrado e doutorado.

De acordo com o Ministério da Educação, o bloqueio é de 24,84% das chamadas despesas discricionárias — aquelas consideradas não obrigatórias, que incluem gastos como contas de água, luz, compra de material básico, contratação de terceirizados e realização de pesquisas.

O valor total contingenciado, considerando todas as universidades, é de R$ 1,7 bilhão, ou 3,43% do orçamento completo — incluindo despesas obrigatórias.

Em 2019, as verbas discricionárias representam 13,83% do orçamento total das universidades. Os 86,17% restantes são as chamadas verbas obrigatórias, que não serão afetadas. Elas correspondem, por exemplo, aos pagamentos de salários de professores, funcionários e das aposentadorias e pensões.

Segundo o governo federal, a queda na arrecadação obrigou a contenção de recursos. O bloqueio poderá ser reavaliado posteriormente caso a arrecadação volte a subir.