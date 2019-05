MINISTÉRIO PÚBLICO PEDE O AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE LARANJEIRAS

15/05/19 - 10:54:53

O Ministério Público do Estado de Sergipe (MPE), pediu o afastamento imediato do presidente da Câmara Municipal de Laranjeiras, vereador Luciano dos Santos, além do ressarcimento integral no montante de R$ 198.000,00.

Além do presidente da Câmara, o MPE pede ainda o afastamento de Jussimara Assis Fontes, esposa do ex-prefeito de Laranjeiras, o Juca de Bala, e de Evaldino Calazans, ex-diretor da Câmara e cunhado do ex- prefeito, a indisponibilidade de bens e valores dos requeridos, e rescisão do Contrato entre a Câmara e AT CONSULTORIA LTDA.

As informações são de que ela estaria exercendo o cargo comissionado na Câmara e também seria sócia da empresa AT CONSULTORIA LTDA pertencente também ao ex-prefeito de Laranjeiras, que é contratada pela Câmara.