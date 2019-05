Movimento Amarelo chega a Dores com presença do Detran/SE

Uma ação educativa foi realizada na manhã da terça-feira, 14, em Nossa Senhora das Dores, com a participação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE), Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran), a convite do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito (DMTT). O evento, direcionado a alunos de escolas públicas da cidade, contou com a presença do diretor-presidente do Detran/SE, Abner Melo, oriundo do município; do prefeito, Dr. Thiago Souza; de vereadores e outras autoridades.

A coordenadora da Escola Municipal Hosana da Silva Azevedo, Eliana da Silva Oliveira, destacou a importância em fortalecer o trabalho que a unidade de ensino já desenvolve sobre trânsito e vida. “Já estamos realizando um projeto sobre o trânsito, que será tema da nossa Mostra Cultural e Científica e finalizará em setembro. Fazemos isso por sabermos a importância do tema para os jovens, que muitas vezes pensam que a vida é um brinquedo. Além disso, sabemos que essas aulas extraclasse auxiliam no aprendizado”, destacou a educadora.

O diretor-presidente do Detran, Abner Melo, ressaltou o significado de levar para a cidade em que cresceu uma ação tão significativa como a educação para o trânsito. “Para mim é muito satisfatório poder voltar para a minha cidade em parceria com a prefeitura, trazendo o Movimento Amarelo, encabeçada pelo Detran e com o apoio das polícias de trânsito, com o intuito de reduzir o número de mortes e acidentes no trânsito. Temos que reduzir esses índices, pois perdemos mais vidas nas vias do que com armas de fogo”, disse.

O prefeito Thiago de Souza Santos agradeceu a presença de todos os órgãos de trânsito no município e destacou a prevenção como a melhor forma de ação do poder público. “Todos sabemos a importância dessa campanha. Que sua mensagem seja levada aos quatro cantos do município, porque acreditamos que toda ação preventiva tem um custo menor e um impacto em longo prazo em toda a sociedade. E, para os dorenses, é um orgulho ter Abner no Detran, trazendo esse trabalho de educação para o nosso município”, enfatizou.

O aluno Maciel dos Santos, de 12 anos, do 5º ano da escola municipal Hosana da Silva Azevedo, que assistiu à palestra ministrada pelo coordenador da Escola Pública de Trânsito do Detran, Lacerda Júnior, no ônibus-escola da autarquia, relatou a experiência de violência no trânsito vivida por ele. “Eu tinha cerca de 4 anos e estava indo para a escola a pé com minha irmã quando fui atropelado por uma motocicleta. Tive que operar a perna e fiquei um ano internado no hospital. Acabei me afastando da escola e quando voltei senti muitas dores de cabeça. Fui ao médico e ele descobriu que também tenho problema no olho por causa do acidente”, contou o estudante.

Autoridades – Compuseram a mesa da abertura do evento o diretor-presidente do Detran, Abner Melo; o prefeito, Dr. Thiago Souza; o vereador Professor Vado; o comandante do BPRv, tenente-coronel Denny Ricardo; o cabo Tiago Damasceno, representando a CPTran; o coordenador da Educação para o Trânsito, Lacerda Júnior; o ex-vice-prefeito Dr. Gilberto; o delegado Marcos Garcia, que atua na cidade; o diretor da DRE-5, Hibernon Macena, e o presidente do Fórum Sergipano de Secretários de Trânsito, Ismael Andrade.

