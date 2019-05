Central de Atendimento ao Contribuinte da Sefaz em horário estendido

15/05/19 - 09:53:53

O atendimento ao contribuinte que busca presencialmente os serviços da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) na Avenida Tancredo Neves está sendo realizado em horário diferenciado das demais unidades da secretaria, prolongando-se no período da tarde, até às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

A estrutura de atendimento, que passou a funcionar no novo endereço desde o último dia 13, é resultado da transferência da Central de Atendimento ao Contribuinte localizada na Avenida Gentil Tavares. Em função da modificação, o funcionamento foi alterado para as 17 horas com o objetivo de flexibilizar para o contribuinte o melhor horário para ele resolver questões relacionadas ao Fisco estadual.

Opção de atendimento via Internet

Grande parte dos serviços oferecidos pela Sefaz pode ser prestado de forma on-line, através do site www.sefaz.se.gov.br e possuem a mesma validade daqueles solicitados presencialmente nas Centrais de Atendimento ao Contribuinte (Ceacs), mantidas pelo órgão.

A superintendente de Gestão Tributária da Sefaz, Silvana Maria Lisboa Lima, lembra ainda que o atendimento via Internet possui a vantagem de eliminar filas, tempo de espera e custos com deslocamento. “Estamos com a mudança do endereço do Ceac da Gentil Tavares, porém, a disponibilização dos serviços na Internet leva comodidade, conforto, praticidade e facilidade no atendimento”, orienta a superintendente de Gestão Tributária.

Foto: Submark/Sefaz