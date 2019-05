O Sétimo Guardião- Judith diz a Gabriel quem será o próximo guardião-mor. O sétimo guardião expulsa Feijão da Irmandade, mas governanta faz revelação bombástica

15/05/19 - 14:48:07

Gabriel (Bruno Gagliasso) se sentiu traído ao flagrar Feijão (Cauê Campos) e Luz (Marina Ruy Barbosa), guardiães recém-nomeados, tentando entrar em uma gruta até então desconhecida pela Irmandade. Depois de pedir segredo sobre o local, o guardião-mor fica furioso porque a ruiva diz que vai revelar a descoberta para o Patrimônio Histórico de Greenville.

Sem saída, Gabriel expulsa a guardiã da Irmandade e declara guerra à ex. Falta agora acertar as contas com Feijão, que revelou sobre a gruta a Luz antes de contar a ele primeiro. Durante uma conversa com o garoto, o sétimo guardião o expulsa.